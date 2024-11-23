А ремонт дворца британского короля обойдется в полмиллиарда долларов

Букингемский дворец – резиденция британского короля закрывается на десятилетний ремонт. Как сообщает Times, стоимость ремонта составит 369 миллионов фунтов стерлингов (около 462 миллионов долларов).

Государственные визиты в Букингемском дворце в Лондоне прекратятся в декабре и возобновятся не раньше 2027 года.

После визита в следующем месяце эмира Катара все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке.

По данным газеты, король Карл III и его супруга Камилла, несмотря на дорогостоящий ремонт дворца, вряд ли станут проживать в нем в будущем.