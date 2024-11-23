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Стрельба у посольства Израиля. Стрелка убили

09:10 424

Три сотрудника службы безопасности были ранены в результате стрельбы у посольства Израиля в Иордании в воскресенье, 24 ноября, передает Reuters.

По данным иорданского агентства Petra, нападавший обстрелял полицейский патруль, работавший в районе Рабиа в столице Аммане. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате преступник был убит. Полиция оцепила район Рабиа в Аммане, где произошла перестрелка, и призвала местных жителей не покидать свои дома.

После начала войны в секторе Газа уже неоднократно происходили нападения на диппредставительства Израиля в различных странах мира. В октябре взрывы и стрельба у израильских посольств произошли в Дании и Швеции. В сентябре произошла перестрелка вблизи генконсульства Израиля в Мюнхене. В июне мужчина выстрелил из арбалета в сербского полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде.

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