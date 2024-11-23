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«Сокрушить экономику»: в США пригрозили союзникам

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Вашингтон должен ввести санкции против стран-союзниц, если они помогут Международному уголовному суду (МУС) с арестом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. С такими угрозами выступил американский сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии.

«Любой союзник США — Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции», — сказал Грэм телеканалу Fox News.

Он не стал отвечать на вопрос, какие санкции могут быть введены, но заявил, что США следует «сокрушить экономику» стран, которые решат помочь МУС.

МУС на этой неделе выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в июне 2024-го — на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. Юрисдикцию суда не признают Израиль, Китай, Россия, США и многие другие страны.

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