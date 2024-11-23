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Пашинян побрился ради дочери

09:51 2877

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью местному Общественному телевидению объяснил, почему спустя шесть лет после вступления в должность главы правительства побрился.

«Когда я решил побриться, я выбрал день рождения моей старшей дочери. Когда (интервью) выйдет в эфир, мои другие дочери скажут: а почему не в день нашего рождения? Думаю, в этом плане Ашот (сын) не такой амбициозный и не поднимет этот вопрос», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

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