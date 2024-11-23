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Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
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Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Крупнейшие банки Китая не принимают карты Газпромбанка

10:04 673

Банкоматы крупнейших банков КНР перестали выдавать наличные с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком.

Операцию по снятию наличных невозможно провести в Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China, передает ТАСС. На экране банкоматов появляется сообщение о невозможности провести транзакцию.

Ранее сообщалось, что карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать в ОАЭ, Таиланде, Турции, Казахстане, Катаре, Вьетнаме, Германии и Венгрии.

После начала войны РФ в Украине в феврале 2022 года и введения санкций Газпромбанк оставался одним из немногих банков в России, где физические лица могли оформить карты платежной системы UnionPay и использовать их за границей. 21 ноября Газпромбанк попал в черный список США (SDN, Specially Designated Nationals List) в рамках масштабных санкций против финансового сектора России. Он входит в перечень системно значимых кредитных организаций. С 2022 года Газпромбанк был ответственным за расчеты за газ с импортерами из «недружественных стран».

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