В Румынии выборы: среди фаворитов — сторонник объединения Румынии и Молдовы

В Румынии проходит первый тур выборов главы государства. В стране открыты почти 19 тыс. участков для голосования, всего зарегистрировано более 18 млн избирателей.

На высший государственный пост претендуют 14 кандидатов, из которых, согласно опросам, пять имеют шансы на успех. Это премьер-министр Марчел Чолаку (левоцентристская Социал-демократическая партия), депутат Джордже Симион (националистическая партия «Союз за единство румын»), мэр Кымпулунга Елена Ласкони (правоцентристская партия «Союз за спасение Румынии»), спикер Сената Николае Чукэ (Национал-либеральная партия) и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (независимый кандидат).

Действующий президент Клаус Йоханнис завершает второй срок на своем посту и больше не может баллотироваться.

Второй тур президентских выборов, если он потребуется, запланирован на 8 декабря. А 1 декабря, в Национальный праздник Румынии, в стране состоятся парламентские выборы.

Фаворит первого тура — действующий премьер-министр Румынии социал-демократ Марчел Чолаку (25%). Его главный конкурент — лидер ультраправого Союза за единство румын (AUR) Джордже Симион. AFP пишет, что популярность Симиона резко выросла на фоне рекордной инфляции в Румынии (10% в прошлом году). Во время предвыборной кампании Симион не раз говорил о войне в Украине, с которой граничит Румыния. В 2022 году и позже он критиковал президента РФ Владимира Путина. При этом Симион выступает против поставок оружия Украине. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, на что Симион отвечал, что он возглавляет «самую русофобскую партию Румынии». Он также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями. Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы. Официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну.