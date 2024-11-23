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Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Помощник президента раскритиковал заявления Бербок в Баку

11:12 1043

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку завершилась успешно, однако обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в адрес Азербайджана как страны-председателя и других ее участников «неприемлемы».

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

«COP29 завершилась успешно, оставив свой след в истории глобальных климатических действий как «Бакинский прорыв» с установлением новой финансовой цели на фоне других важных достижений. Однако обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников COP29 в самые критические и сложные моменты переговоров, когда развивающийся мир и Глобальный Юг ожидали конкретных финансовых обязательств от Европейского союза и в целом от Запада, неприемлемы. К сожалению, госпожа Бербок, похоже, перепутала предстоящие выборы в Германии как внутреннюю политику с чрезвычайно сложной многосторонней дипломатией, вероятно, пытаясь использовать COP29 в качестве платформы для своей предвыборной кампании. Она также должна была учесть, что эти сложные переговоры проходили в отсутствие канцлера Германии и Еврокомиссии, в то время как Европа не смогла продемонстрировать лидерство, а мир глубоко поляризован геополитически. Но мы признаем профессиональный вклад и сотрудничество групп по климатическим переговорам Германии и Евросоюза.

На глазах у всего мира Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, выступил в качестве честного посредника для достижения результатов», - говорится в публикации помощника президента.

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