Помощник президента раскритиковал заявления Бербок в Баку

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку завершилась успешно, однако обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в адрес Азербайджана как страны-председателя и других ее участников «неприемлемы».

«COP29 завершилась успешно, оставив свой след в истории глобальных климатических действий как «Бакинский прорыв» с установлением новой финансовой цели на фоне других важных достижений. Однако обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников COP29 в самые критические и сложные моменты переговоров, когда развивающийся мир и Глобальный Юг ожидали конкретных финансовых обязательств от Европейского союза и в целом от Запада, неприемлемы. К сожалению, госпожа Бербок, похоже, перепутала предстоящие выборы в Германии как внутреннюю политику с чрезвычайно сложной многосторонней дипломатией, вероятно, пытаясь использовать COP29 в качестве платформы для своей предвыборной кампании. Она также должна была учесть, что эти сложные переговоры проходили в отсутствие канцлера Германии и Еврокомиссии, в то время как Европа не смогла продемонстрировать лидерство, а мир глубоко поляризован геополитически. Но мы признаем профессиональный вклад и сотрудничество групп по климатическим переговорам Германии и Евросоюза.

На глазах у всего мира Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, выступил в качестве честного посредника для достижения результатов», - говорится в публикации помощника президента.