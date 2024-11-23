План Байдена по Украине до прихода Трампа

По его словам, стратегия призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и показать, что у Киева есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся.

У действующего президента США Джо Байдена есть план, цель которого — максимально укрепить Украину до прихода к власти избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Часть этого плана — разрешение Киеву наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России, отмечает издание.

Кроме того, на этой неделе американская администрация одобрила передачу Киеву противопехотных мин и списание Украине почти $5 млрд долга. США также ввели санкции против Газпромбанка, который играет ключевую роль в экспорте российского природного газа, отмечает Bloomberg.

В то же время, пишет агентство, Байден ограничен в вопросе военной помощи и не может нарастить ее поставки: большая часть оставшихся средств из согласованной Конгрессом суммы (около $6 млрд) распространяется только на вооружение, уже хранящееся на складах Пентагона. Если США решат предоставить больше оружия, это снизит их собственную обороноспособность.

Администрация Байдена также рассматривала возможность поддержать официальное приглашение Киеву вступить в НАТО, но решила этого не делать, учитывая, что в краткосрочной перспективе присоединение страны к блоку кажется маловероятным, пишет агентство. Вместо этого, по его данным, будет разработан ряд двусторонних соглашений по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Байден призвал свою администрацию удвоить усилия по реализации инициатив во внутренней и внешней политике перед приходом Трампа к власти. «После поражения вице-президента Камалы Харрис от Трампа в этом месяце и провала его собственной попытки переизбраться в июле Байден призвал свой кабинет и старших должностных лиц активизировать, а не сворачивать свою деятельность. Для многих должностных лиц администрации стремление удвоить усилия по внутренней и внешней политике является попыткой сохранить некоторые из их крупнейших достижений и предотвратить попытки Трампа обратить их вспять», - сказано в материале.

Администрация Байдена предпринимает попытки выделить $7 млрд на летальное оружие для Украины и существенно изменить политику в отношении использования поставляемого американского оружия, отмечала FT.