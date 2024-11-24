Теперь уже и йеменцы на войне в Украине

Издание пишет, что йеменские новобранцы, отправившиеся в Россию, рассказали, что им обещали работу с высокой зарплатой и даже российское гражданство. Однако, когда они прибыли в страну, их насильно призвали в российскую армию и отправили на передовую в Украину.

Россия завербовала сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях в Украине через компанию, связанную с группировкой хуситов, говорится в публикации Financial Times.

«Появление в Украине разношерстной группы йеменских наемников… показывает, как конфликт все больше втягивает в себя солдат из-за рубежа по мере роста потерь и попыток Кремля избежать полной мобилизации… Йеменская кампания по вербовке также подчеркивает, что Россия все больше сближается с Ираном и союзными ему боевыми группировками на Ближнем Востоке», - пишет FT.

В контрактах, подписанных йеменцами и которые есть в распоряжении FT, указана компания, основанная Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри, видным политиком хуситов. При этом в регистрационных документах компания значится как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

FT отмечает, что вербовка йеменских солдат, судя по всему, началась в июле. Так, один из контрактов на вербовку датирован 3 июля и подписан руководителем центра отбора солдат-контрактников в Нижнем Новгороде.

В среду, 20 ноября, южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на доклад Национальной разведывательной службы (NIS) страны сообщило, что часть северокорейских военных, переброшенных в Курскую область, уже вступили в бой и понесли потери погибшими и ранеными. Всего, по оценкам NIS, под Курск переброшены около 11 000 военнослужащих из КНДР. Их приписали к московской воздушно-десантной бригаде и морской пехоте ВС РФ. В NIS также уверены, что Пхеньян поставляет Москве дальнобойную артиллерию, включая 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО).