Как Бакинский аэропорт работал в дни COP29

Международный аэропорт Гейдар Алиев представил видеоролик, отражающий деятельность аэропорта в дни 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая проходила в Баку с 11 по 23 ноября.

В публикации аэропорта в соцсетях говорится, что Международный аэропорт Гейдар Алиев в дни COP29 «продемонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и гостеприимства... В эти дни каждый из нас работал в усиленном режиме… Каждая деталь была тщательно спланирована до мелочей, каждый сотрудник сделал все возможное, чтобы способствовать успеху этого грандиозного мероприятия… Бесконечная благодарность всем, кто внес свой вклад в этот успех!»