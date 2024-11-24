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В бьющих по Украине северокорейских ракетах нашли детали из США и Европы

12:26 636

С начала 2024 года Россия запустила по Украине 194 баллистические ракеты, из них около 60 – северокорейские KN-23, в которых обнаружены детали, произведенные в странах Запада.

Об этом сообщило CNN, ссылаясь на собственные подсчеты, подтвержденные украинскими военными источниками.

Обломки северокорейской ракеты KN-23

«Мы видим, что с весны Россия гораздо больше использует баллистические ракеты и ударные беспилотники для ударов по Украине. И меньше применяет крылатые ракеты», – сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью телеканалу.

Украинские чиновники показали CNN обломки северокорейских ракет, подтверждающих, что в их системах наведения используются детали из США и Европы. Важнейшие компоненты выпускаются девятью западными производителями, в том числе компаниями, расположенными в США, Нидерландах и Великобритании. Некоторые части ракет были изготовлены в 2023 году.

Отчет, опубликованный в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), обнаружил, что 75% компонентов одной из первых ракет КНДР, запущенных по Украине, были изготовлены базирующимися в США компаниями.

По данным CAR, в северокорейских ракетах обнаружены компоненты из более чем 250 компаний. Но большинство этой электроники продается пятью основными дистрибьюторами, базирующимися в США и Канаде. Вероятным каналом снабжения деталей является Китай, считают эксперты.

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