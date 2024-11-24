В африканской стране убили «вагнеровцев»

Как пишет AP со ссылкой на заявление боевиков, атака произошла в четверг, 21 ноября. В результате погибли не менее шести «вагнеровцев». Это также подтвердил агентству сотрудник службы безопасности Мали.

Группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) заявила о нападении на колонну боевиков ЧВК «Вагнер» в центральной части Мали.

Утверждается, что боевики JNIM напали на колонну ЧВК, устроив засаду. Несколько бойцов были убиты, а их транспортные средства сожжены. Как сообщил на правах анонимности сотрудник службы безопасности Мали, бойцы «Вагнера» охраняли контрольно-пропускной пункт в центральной части страны.

Об атаке боевиков на ЧВК «Вагнер» в Мали 22 ноября сообщало Reuters. В публикации агентства говорилось о гибели семи солдат. Reuters также писало, что за атакой стоят боевики JNIM.

«Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» — вооруженная группировка, действующая в странах Магриба и Западной Африке. Находится в санкционном списке Совбеза ООН как связанная с «Аль-Каидой».

Как сообщало агентство Bloomberg, в июле этого года за три дня в боях правительственной армии Мали с исламистами «Координационного движения Азавад» и «Аль-Каиды в Сахеле» погибли 84 боевика ЧВК «Вагнер» и 47 солдат армии Мали.