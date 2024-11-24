Над Украиной сбили 50 российских беспилотников
12:43 464
Противовоздушной обороной Украины во время ночной атаки сбиты 50 российских беспилотников.
По данным Воздушных сил ВСУ, 19 беспилотников локационно потеряно, еще четыре находятся в воздухе.
Термин «локационно потеряны» означает, что дроны исчезли с экранов радаров. То есть они были либо ложными целями, либо были сбиты системами РЭБ, либо упали по какой-то другой причине.
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