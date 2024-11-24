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Над Украиной сбили 50 российских беспилотников

12:43 464

Противовоздушной обороной Украины во время ночной атаки сбиты 50 российских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, 19 беспилотников локационно потеряно, еще четыре находятся в воздухе.

Термин «локационно потеряны» означает, что дроны исчезли с экранов радаров. То есть они были либо ложными целями, либо были сбиты системами РЭБ, либо упали по какой-то другой причине.

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