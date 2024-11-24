USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
Новость дня
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»

12:48 411

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull досрочно выиграл четвертый чемпионский титул «Формулы-1».

На его счету 403 очка, за ним в личном зачете следуют Ландо Норрис из McLaren (340 очков) и Шарль Леклер из Ferrari (319 очков).

В воскресенье на Гран-при Лас-Вегаса Ферстаппен финишировал четвертым. Первое место занял Джордж Рассел (Mercedes), второе - Льюис Хэмилтон (Mercedes), третье - Карлос Сайнс (Ferrari).

После этого нидерландец стал недосягаемым для всех соперников и четвертый раз подряд завоевал титул.

В календаре есть еще две гонки: в Катаре 1 декабря и в Абу-Даби 8 декабря.

Марукян после встречи с представителями Азербайджана: «Баку готовит иск на 1 триллион долларов»
Марукян после встречи с представителями Азербайджана: «Баку готовит иск на 1 триллион долларов» наш обзор
00:22 8717
Украинцы ударили по С-400 в Курской области
Украинцы ударили по С-400 в Курской области обновлено 13:19
13:19 13084
Решение Турции сорвало планы России
Решение Турции сорвало планы России
13:32 876
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине вместо высокой зарплаты передовая
11:50 3057
Кремль о «безрассудных шагах» Байдена
Кремль о «безрассудных шагах» Байдена
12:59 1011
Жильцов переселяют в недостроенный дом… Исполнительная власть призывает бакинцев к «гуманности»
Жильцов переселяют в недостроенный дом… Исполнительная власть призывает бакинцев к «гуманности» о наших проблемах; все еще актуально
00:10 6721
План Байдена по Украине до прихода Трампа
План Байдена по Украине до прихода Трампа
11:23 2167
Помощник президента раскритиковал заявления Бербок в Баку
Помощник президента раскритиковал заявления Бербок в Баку
11:12 3212
Бои в Курской области: украинцы потеряли почти половину занятой территории
Бои в Курской области: украинцы потеряли почти половину занятой территории
10:54 2837
Пашинян побрился ради дочери
Пашинян побрился ради дочери
09:51 4679
«Сокрушить экономику»: в США пригрозили союзникам
«Сокрушить экономику»: в США пригрозили союзникам
09:32 2922

ЭТО ВАЖНО

Марукян после встречи с представителями Азербайджана: «Баку готовит иск на 1 триллион долларов»
Марукян после встречи с представителями Азербайджана: «Баку готовит иск на 1 триллион долларов» наш обзор
00:22 8717
Украинцы ударили по С-400 в Курской области
Украинцы ударили по С-400 в Курской области обновлено 13:19
13:19 13084
Решение Турции сорвало планы России
Решение Турции сорвало планы России
13:32 876
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине вместо высокой зарплаты передовая
11:50 3057
Кремль о «безрассудных шагах» Байдена
Кремль о «безрассудных шагах» Байдена
12:59 1011
Жильцов переселяют в недостроенный дом… Исполнительная власть призывает бакинцев к «гуманности»
Жильцов переселяют в недостроенный дом… Исполнительная власть призывает бакинцев к «гуманности» о наших проблемах; все еще актуально
00:10 6721
План Байдена по Украине до прихода Трампа
План Байдена по Украине до прихода Трампа
11:23 2167
Помощник президента раскритиковал заявления Бербок в Баку
Помощник президента раскритиковал заявления Бербок в Баку
11:12 3212
Бои в Курской области: украинцы потеряли почти половину занятой территории
Бои в Курской области: украинцы потеряли почти половину занятой территории
10:54 2837
Пашинян побрился ради дочери
Пашинян побрился ради дочери
09:51 4679
«Сокрушить экономику»: в США пригрозили союзникам
«Сокрушить экономику»: в США пригрозили союзникам
09:32 2922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться