Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»

На его счету 403 очка, за ним в личном зачете следуют Ландо Норрис из McLaren (340 очков) и Шарль Леклер из Ferrari (319 очков).

В воскресенье на Гран-при Лас-Вегаса Ферстаппен финишировал четвертым. Первое место занял Джордж Рассел (Mercedes), второе - Льюис Хэмилтон (Mercedes), третье - Карлос Сайнс (Ferrari).

После этого нидерландец стал недосягаемым для всех соперников и четвертый раз подряд завоевал титул.

В календаре есть еще две гонки: в Катаре 1 декабря и в Абу-Даби 8 декабря.