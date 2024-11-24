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Кремль о «безрассудных шагах» Байдена

12:59 1013

Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпринимает «все более безрассудные шаги» и провоцирует напряженность вокруг войны России в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, президенту Владимиру Путину «приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне». «Это приходится делать постоянно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать обновление российской ядерной доктрины сигналом действующим властям США, которые разрешили Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей, есть определенная закономерность», — заявил пресс-секретарь Путина.

О поправках в российской ядерной доктрине российский президент объявил в сентябре. В документе перечислены военные опасности, которые «в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы», и для нейтрализации которых понадобится «ядерное сдерживание». Там также говорится, что агрессия против страны или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Изменения в доктрину были утверждены 19 ноября.

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