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Неизвестные беспилотники над военными базами Британии

13:58 776

Несколько неопознанных беспилотников были замечены над тремя военными базами в Великобритании, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей ВВС США.

Беспилотные летательные аппараты были замечены с 20 по 22 ноября над базами ВВС Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, а также над базой Фелтуэлл в Норфолке. Представители ВВС США заявили, что пока неясно, можно ли считать дроны враждебными.

Спикер ВВС США в Европе сообщил, что беспилотники различались по размерам и конфигурациям и их присутствие не повлияло на жителей баз или критическую инфраструктуру. Военные продолжают наблюдать за воздушным пространством и сотрудничать с властями Великобритании для обеспечения безопасности. В британском Министерстве обороны добавили, что любые угрозы принимаются всерьез и на оборонных объектах поддерживаются необходимые меры безопасности.

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