Офицер ВСУ: Россияне до зимы захватят Донецкую область

Российские войска захватят Донецкую область до зимы, после чего начнутся переговоры, полагает один из взводных командиров украинского батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.

«Лично мое видение - они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль и дальше, возможно, какие-то переговоры», - сказал Деркач в интервью изданию Online.ua.

По его словам, о переговорах сейчас говорят многие в украинской армии.