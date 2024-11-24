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Офицер ВСУ: Россияне до зимы захватят Донецкую область

14:05 1606

Российские войска захватят Донецкую область до зимы, после чего начнутся переговоры, полагает один из взводных командиров украинского батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.

«Лично мое видение - они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль и дальше, возможно, какие-то переговоры», - сказал Деркач в интервью изданию Online.ua.

По его словам, о переговорах сейчас говорят многие в украинской армии.

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