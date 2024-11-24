Китайские хакеры взломали американских политиков

Переписки и звонки около 150 американских политиков стали доступны китайским хакерам, сообщает CNN со ссылкой на брифинг представителей спецслужб, состоявшийся в Белом доме.

Согласно информации, из-за взлома серверов американских телекоммуникационных компаний злоумышленники получили доступ в том числе к данным избранного президента Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса.

Отмечается, поскольку речь идет о звонках и переписках, в руках хакеров, вероятно, оказалась и чувствительная информация гораздо большего круга людей.

По словам сенатора от Демпартии Марка Уорнера, это «самый крупный взлом телекомсетей в истории» США. Оценку его масштабов продолжают выяснять специалисты.

Впервые о расследовании взлома американских телекоммуникационных систем стало известно в октябре, перед президентскими выборами. Тогда в The New York Times опубликовали материал о проникновении китайских хакеров в телекоммуникации США для атаки на предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа.