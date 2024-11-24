О погоде на завтра: метеозависимым быть внимательными

Периодически усиливающийся северо-западный ветер стихнет во второй половине дня. Температура воздуха ночью 9-11°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В понедельник, 25 ноября, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером возможны осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневые, в горных районах снег. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-2°, днем 2-6° тепла.

В связи с дождливой и туманной погодой видимость на автодорогах снизится до 300-800 м, заявили в службе.

Также в ведомстве заявили, что погода в понедельник на Апшероне будет неблагоприятна для метеочувствительных людей. На полуострове 25 ноября ожидается порывистый ветер хазри, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.