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О погоде на завтра: метеозависимым быть внимательными

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В понедельник, 25 ноября, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером возможны осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер стихнет во второй половине дня. Температура воздуха ночью 9-11°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневые, в горных районах снег. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-2°, днем 2-6° тепла.

В связи с дождливой и туманной погодой видимость на автодорогах снизится до 300-800 м, заявили в службе.

Также в ведомстве заявили, что погода в понедельник на Апшероне будет неблагоприятна для метеочувствительных людей. На полуострове 25 ноября ожидается порывистый ветер хазри, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

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