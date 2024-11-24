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Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Алиев: «COP29 — поворотный момент в климатической дипломатии!»

14:41 592

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих социальных сетях публикацией в связи с успешным результатом на COP29 в Баку.

В публикации говорится: «COP29 — поворотный момент в климатической дипломатии!»

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