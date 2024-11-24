Алиев: «COP29 — поворотный момент в климатической дипломатии!»
14:41 592
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих социальных сетях публикацией в связи с успешным результатом на COP29 в Баку.
В публикации говорится: «COP29 — поворотный момент в климатической дипломатии!»
The COP29 is a turning point in the climate diplomacy!#COP29 #COP29Azerbaijan pic.twitter.com/HXPviLggB2— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 24, 2024
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