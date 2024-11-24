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План России: разделить Украину на три части

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Кремль намерен разделить Украину на три части. Этот сценарий изложен в секретном документе российского Министерства обороны, сообщает Bild.

Утверждается, что президент РФ Владимир Путин собирается представить свою идею раздела Украины избранному президенту США Дональду Трампу.

Условие Кремля в том, что Россия должна сохранить за собой «значительные территории Украины», а сама Украина - «отказаться от планов вступления в НАТО».

Как следует из документа, Кремль намерен разделить Украину «на три части». Весь восток страны (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), а также Крым «должны отойти к России».

Вторую крупную часть страны (включая регионы Киева, Сум и Одессы) планируется превратить в «пророссийское государственное образование». Властные структуры в этой зоне будут укомплектованы пророссийскими кадрами, а на ее территории «будут размещены российские войска для контроля».

Оставшаяся часть на западе Украины в документе названа «спорными территориями». Что с ними делать, предполагается решить в ходе переговоров между Россией и соседними странами — Венгрией, Польшей и Румынией.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил Интерфакс-Украина, что украинская разведка знает о российском документе с прогнозом военно-политической ситуации в мире до 2045 года, в котором предполагается раздел территории Украины на три части.

«Скажу больше, этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе Вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 гг. с перспективой до 2045 года», – сказал он.

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