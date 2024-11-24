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Эрдоган обсудит с генсеком НАТО войну в Украине

15:17 242

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в Анкаре генерального секретаря НАТО Марка Рютте и, в частности, обсудит развязанную РФ войну против Украины.

Об этом в комментарии Reuters рассказал неназванный турецкий чиновник.

По словам собеседника агентства, во время переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного альянса с терроризмом.

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