Эрдоган обсудит с генсеком НАТО войну в Украине
15:17 242
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в Анкаре генерального секретаря НАТО Марка Рютте и, в частности, обсудит развязанную РФ войну против Украины.
Об этом в комментарии Reuters рассказал неназванный турецкий чиновник.
По словам собеседника агентства, во время переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного альянса с терроризмом.
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