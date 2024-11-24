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В Кремле обеспокоились: Байден пытается помешать планам Трампа по Украине

15:27 346

Уходящая администрация США пытается обречь на неудачу планы избранного президента Дональда Трампа урегулировать ситуацию в Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско», - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков также не исключил, что Великобритания первой дала разрешение Киеву на удары своими ракетами по российской территории.

«Англичане пытаются бежать впереди повозки. На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», - сказал представитель Кремля.

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