Акопян устроил расстрел и пошел домой
В Марксе Саратовской области задержали подозреваемого в стрельбе в ходе дорожного конфликта, в результате которой погиб один мужчина, а второй был госпитализирован, сообщает региональное управление МВД.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.
«По данным Shot, за рулем черного «Ленд Крузера» был 41-летний Рубик Акопян», — сообщают авторы канала. Как отмечается, задержанный после инцидента отправился к себе домой и не пытался скрываться.
Сообщается, что Акопян является предпринимателем вместе с братом. Свою машину мужчина припарковал во дворе рядом с домом на проспекте Строителей.
* * * 16:37
В городе Маркс Саратовской области РФ произошла стрельба по людям, сообщают российские СМИ.
Нападавший передвигался на автомобиле, затем скрылся с места преступления. Объявлен план «Перехват». Очевидцы уточнили, что слышали выстрелы недалеко от парка Победы. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшего ищут.
Baza утверждает, что случившееся — результат дорожного конфликта. По данным канала, пострадавшие мужчины обогнали черный внедорожник, но тот их догнал и остановил, водители начали драку, перешедшую в стрельбу.