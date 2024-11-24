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Акопян устроил расстрел и пошел домой

обновлено 17:57
17:57 3195

В Марксе Саратовской области задержали подозреваемого в стрельбе в ходе дорожного конфликта, в результате которой погиб один мужчина, а второй был госпитализирован, сообщает региональное управление МВД.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

«По данным Shot, за рулем черного «Ленд Крузера» был 41-летний Рубик Акопян», — сообщают авторы канала. Как отмечается, задержанный после инцидента отправился к себе домой и не пытался скрываться.

Сообщается, что Акопян является предпринимателем вместе с братом. Свою машину мужчина припарковал во дворе рядом с домом на проспекте Строителей.

 * * * 16:37

В городе Маркс Саратовской области РФ произошла стрельба по людям, сообщают российские СМИ.

Нападавший передвигался на автомобиле, затем скрылся с места преступления. Объявлен план «Перехват». Очевидцы уточнили, что слышали выстрелы недалеко от парка Победы. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшего ищут.

Baza утверждает, что случившееся — результат дорожного конфликта. По данным канала, пострадавшие мужчины обогнали черный внедорожник, но тот их догнал и остановил, водители начали драку, перешедшую в стрельбу.

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