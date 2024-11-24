Акопян устроил расстрел и пошел домой

В Марксе Саратовской области задержали подозреваемого в стрельбе в ходе дорожного конфликта, в результате которой погиб один мужчина, а второй был госпитализирован, сообщает региональное управление МВД.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

«По данным Shot, за рулем черного «Ленд Крузера» был 41-летний Рубик Акопян», — сообщают авторы канала. Как отмечается, задержанный после инцидента отправился к себе домой и не пытался скрываться.

Сообщается, что Акопян является предпринимателем вместе с братом. Свою машину мужчина припарковал во дворе рядом с домом на проспекте Строителей.