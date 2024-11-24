Кого Европа боится больше: Путина или Трампа?

Лидеры западноевропейских стран проводят напряженные и длительные консультации, цель которых — выяснить, как им жить с Америкой Дональда Трампа. Их очень сильно беспокоит целый набор угроз: предполагаемый протекционизм США, не виданный с 1930-х годов, намерение Трампа ввести 10- или даже 20-процентные тарифы на весь импорт, даже из стран Европы. Но это все - долгосрочные вызовы, сейчас старушку Европу больше всего нервирует неопределенность вокруг того, намерен ли Дональд Трамп что-то предпринять, чтобы выполнить свое обещание закончить войну России с Украиной.

Как говорит один из министров страны НАТО, которого цитирует известный вашингтонский колумнист Дэвид Игнатиус, «с европейской перспективы это худший ночной кошмар: на востоке — империалистический агрессор, на западе — Америка, которая больше не привержена ценностям трансатлантической солидарности, а посредине — слабая Европа». В последние несколько дней в конфликте Украины и России произошла серьезная эскалация. Президент Джо Байден, а вслед за ним лидеры Великобритании и Франции разрешили Киеву использовать свои ракеты для ударов по целям в глубине территории России. Произошло это, несмотря на предупреждение Путина о том, что такое решение приведет к войне России со странами НАТО. В ответ Кремль нанес удар по Украине «Орешником» - своей баллистической ракетой среднего радиуса. Но ни действия Байдена, ни Путина не произвели особого впечатления на Америку. А Трамп вообще молчит уже довольно давно. Некие не слишком авторитетные источники уверяли, что он вроде бы даже поддержал решение Байдена в отношении дальнобойных ударов по России, но ни подтверждений, ни даже намеков со стороны Трампа и его команды не последовало. «У нас всех наибольшую озабоченность вызывает именно позиция Трампа по Украине, - говорит на встрече в Берлине экспертов из Франции, Германии и Польши французский министр по европейским делам Бенджамин Хаддад. – Капитуляция перед Путиным станет настоящей катастрофой для Европы».

Главным переговорщиком между Западной Европой и Трампом доверено стать генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. На этой неделе он встретился с избранным президентом США в его поместье в Мар-а-Лаго. Рютте также пообщался в Вашингтоне с будущим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем и членами его команды. На коротком брифинге после встречи во Флориде было лишь скупо сообщено, что прошло обсуждение вопросов глобальной безопасности. Разделяет ли Трамп обеспокоенность европейцев расширением боевых действий России на территории Украины, неизвестно. До этого Рютте призывал лидеров стран континента привлечь Трампа на свою сторону, произнеся знаменитое слово в международном вокабуляре - engage. «Не распространяйте слухи о Трампе, - говорит Рютте. - Призовите его на нашу сторону, позовите его на борт!» Чтобы выяснить настроения европейцев на континент и отправился с разведывательной миссией один из самых авторитетных журналистов Америки Дэвид Игнатиус. Он попытался ответить на вопрос: какую стратегию примут страны Западной Европы, чтобы попытаться поладить с Трампом, а если это не получится, как ему будут противостоять? И вот мнение этого «разведчика» от американских СМИ: «Хотя европейцы очень нервничают по поводу будущей политики Трампа и многие его откровенно боятся, на континенте вырисовываются контуры принятия новой реальности». Как говорит один из дипломатов, которого цитирует Игнатиус, «мы работали с администрацией первого срока Трампа, будем работать и со второй, мы должны быть эмоционально нейтральными».

Но многие планы Трампа настораживают. Европейцы спрашивают: какова будет роль в будущей команде Трампа «решалы» Илона Маска, активно критикующего союзников Америки за недостаточные траты на оборону? И не развалит ли американскую армию, от которой сильно зависит НАТО, конфликтный кандидат Трампа в министры обороны Пит Хегсет? Некоторые идут так далеко, что интересуются: не захочет ли Трамп избираться на третий срок? Дональд Трамп молчит, и это лишь усиливает нервозность европейцев. Они с исключительным недовольством восприняли новость о том, что Трамп готов назначить на роль спецпосланника по Украине дипломата Ричарда Гренелла, которого он называет своим «величайшим исполнителем». Европейцы были в ужасе от того, что этого человека Трамп мог сделать госсекретарем США. Но обошлось. Однако и в роли спецпосланника Гренелл - исключительно плохая новость и для Западной Европы, и особенно для Украины. Вот его послужной список. Во время Джорджа Буша-младшего он занимал более чем скромную должность споксмена представительства США в ООН и там имел ужасающую репутацию у репортеров. Ветеран агентства Reuters Ирвин Эррефф говорил, что Гренелл «является самым бесчестным человеком, с которым я когда-либо работал, он постоянно врал». После работы в ООН Гренелл стал «говорящей головой» на телеканале Fox и профессиональным троллем в Twitter. В 2012 году кандидат в президенты Митт Ромни нанял его в качестве консультанта по внешней политике, но очень быстро Гренелл был уволен. Ему вменили в вину откровенные оскорбления в адрес ряда женщин, и, кроме того, он, будучи открытым геем, позволял себе непристойности в отношении религиозных прав христиан. Скандальное поведение продолжилось и после того, как этот джентльмен стал в 2018 году послом в Берлине. В первый же день, получив агреман, он выступил в Twitter с заявлением о том, что «германские компании, которые имеют бизнес в Иране, должны немедленно прекратить там свою деятельность».