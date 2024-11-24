«Актуальные вопросы» обсудили Путин и Эрдоган
17:26 250
Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает сайт Кремля.
«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», - отмечается в сообщении.
В Кремле добавили, что во время разговора «затронут также ряд международных тем».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!