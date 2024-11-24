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«Актуальные вопросы» обсудили Путин и Эрдоган

17:26 250

Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает сайт Кремля.

«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что во время разговора «затронут также ряд международных тем».

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