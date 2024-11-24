Накануне первого заседания: желтый уровень безопасности ввели в парламенте Грузии

Руководство парламента Грузии решило ограничить вход в него посетителей 25 ноября во время первого заседания законодательного органа XI созыва, сформированного по итогам выборов 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

По ее информации, 25 ноября в здании парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности, который и предполагает ограничения для посетителей. В здании будут работать лишь по две съемочных группы от каждого аккредитованного телеканала, добавили в пресс-службе. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности и создания благоприятных рабочих условий.

Представители оппозиции, выступающие против результатов выборов, призвали жителей страны в воскресенье собраться в Тбилиси и устроить шествие в сторону парламента, чтобы помешать депутатам 25 ноября провести первое заседание. МВД Грузии ранее призвало представителей оппозиции воздержаться от противозаконных действий, в частности от блокирования здания парламента и других госучреждений.