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Россия атакует беспилотниками. В Киеве тревога

18:06 882

Днем 24 ноября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.

«В столице работает ПВО по вражеским БПЛА», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Воздушных сил Украины, пролет БПЛА зафиксировали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях. Также РФ сбрасывает авиабомбы на Донецкую область.

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