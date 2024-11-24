Россия атакует беспилотниками. В Киеве тревога
18:06 882
Днем 24 ноября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.
«В столице работает ПВО по вражеским БПЛА», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По данным Воздушных сил Украины, пролет БПЛА зафиксировали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях. Также РФ сбрасывает авиабомбы на Донецкую область.
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