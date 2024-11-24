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Украинцы возвращаются в захваченный Россией Мариуполь

18:25 1542

В Мариуполь, захваченный армией РФ в 2023 году, вернулись около 70 тысяч жителей. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко.

«По имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию… По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. По моему мнению, это ужасные цифры», - заметил депутат.

По словам Ткаченко, главная причина возвращения в том, что вынужденные переселенцы не смогли начать новую жизнь на новом месте. Они не получили от государства ни жилья, ни социальной поддержки. Также большое число перемещенных лиц не смогли найти работу.

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