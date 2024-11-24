Сорвет ли Трамп «Бакинское соглашение»?

Финальная часть саммита СОP29 в Баку оказалась весьма изнурительной для переговорщиков, зато очень результативной для глобального противостояния климатическим изменениям. Об этом сказал в интервью haqqin.az Дэвид Васков, директор международной климатической инициативы в Институте мировых ресурсов (WRI, Washington DC).

По его словам, за двое суток до завершения работы саммита участники встречи ознакомились с новой формулой финансирования, в отношении которой позиции развитых и развивающихся стран выглядели диаметрально противоположными. В результате перед организаторами форума возникла очень непростая задача - сблизить позиции сторон и найти некую золотую середину. Дело в том, что проект финансового соглашения, по которому развитым странам предлагалось до 2035 года взять на себя обязательство ежегодно предоставлять развивающимся странам на реализацию программы по борьбе с климатическими изменениями 250 миллиардов долларов, подвергся резкой критике со стороны последних. Дошло до того, что группы беднейших государств и малых островных стран даже покинули зал заседания, поставив под угрозу подписание соглашения по так называемой «Финансовой конференции сторон». Но в итоге климатические переговоры COP29 завершились тем, что делегаты впервые за пятнадцать лет согласились с новой целью финансирования климата. Достигнутое соглашение предписывает промышленно развитым странам выделять развивающимся государствам из частных и государственных фондов не менее 300 миллиардов долларов в год. Таким образом, к 2035 году на цели климатического финансирования поступят в общей сложности 1,3 триллиона долларов. В эту сумму войдут 300 миллиардов частных инвестиций, потоки от многосторонних банков развития (МБР), а также производное от таких инновационных механизмов, как новые налоги.

Было также достигнуто соглашение о том, что в течение следующего года будет разработана «Дорожная карта от Баку до Белена – 1 триллион», направленная на поиск дополнительных ресурсов для стимулирования низко углеродных выбросов в атмосферу, экономического развития, устойчивого к изменению климата, а также для поддержки внедрения программ развитых стран по сокращению выбросов и адаптации к парниковому эффекту. Окончательно эта дорожная карта будет разработана в преддверии конференции СOP30, которая пройдет в бразильском городе Белен. В то же время после девяти лет интенсивных переговоров в Баку наконец-то были приняты правила и стандарты торговли квотами на сокращение выбросов в соответствии со статьей №6 Парижского соглашения. Это стало возможным только потому, что Евросоюз снял многолетнюю блокаду, не позволявшую эффективно противостоять слабой прозрачности и «зеленому отмыванию» на углеродных рынках. «Хочу подчеркнуть, что это был период самых жарких дискуссий и интенсивных встреч за всю историю проведения климатических саммитов ООН», - сказал Дэвид Васков. Отвечая на вопрос haqqin.az, может ли Дональд Трамп в ходе своей второй президентской каденции вновь вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения, Дэвид Васков сказал: «Посмотрим. Он [Трамп], конечно, хочет выйти из этого соглашения. Но только время покажет, насколько последовательно будут реализованы его обещания».