Сорвет ли Трамп «Бакинское соглашение»?
Финальная часть саммита СОP29 в Баку оказалась весьма изнурительной для переговорщиков, зато очень результативной для глобального противостояния климатическим изменениям.
Об этом сказал в интервью haqqin.az Дэвид Васков, директор международной климатической инициативы в Институте мировых ресурсов (WRI, Washington DC).
По его словам, за двое суток до завершения работы саммита участники встречи ознакомились с новой формулой финансирования, в отношении которой позиции развитых и развивающихся стран выглядели диаметрально противоположными. В результате перед организаторами форума возникла очень непростая задача - сблизить позиции сторон и найти некую золотую середину.
Дело в том, что проект финансового соглашения, по которому развитым странам предлагалось до 2035 года взять на себя обязательство ежегодно предоставлять развивающимся странам на реализацию программы по борьбе с климатическими изменениями 250 миллиардов долларов, подвергся резкой критике со стороны последних. Дошло до того, что группы беднейших государств и малых островных стран даже покинули зал заседания, поставив под угрозу подписание соглашения по так называемой «Финансовой конференции сторон». Но в итоге климатические переговоры COP29 завершились тем, что делегаты впервые за пятнадцать лет согласились с новой целью финансирования климата. Достигнутое соглашение предписывает промышленно развитым странам выделять развивающимся государствам из частных и государственных фондов не менее 300 миллиардов долларов в год. Таким образом, к 2035 году на цели климатического финансирования поступят в общей сложности 1,3 триллиона долларов. В эту сумму войдут 300 миллиардов частных инвестиций, потоки от многосторонних банков развития (МБР), а также производное от таких инновационных механизмов, как новые налоги.
Было также достигнуто соглашение о том, что в течение следующего года будет разработана «Дорожная карта от Баку до Белена – 1 триллион», направленная на поиск дополнительных ресурсов для стимулирования низко углеродных выбросов в атмосферу, экономического развития, устойчивого к изменению климата, а также для поддержки внедрения программ развитых стран по сокращению выбросов и адаптации к парниковому эффекту. Окончательно эта дорожная карта будет разработана в преддверии конференции СOP30, которая пройдет в бразильском городе Белен.
В то же время после девяти лет интенсивных переговоров в Баку наконец-то были приняты правила и стандарты торговли квотами на сокращение выбросов в соответствии со статьей №6 Парижского соглашения. Это стало возможным только потому, что Евросоюз снял многолетнюю блокаду, не позволявшую эффективно противостоять слабой прозрачности и «зеленому отмыванию» на углеродных рынках.
«Хочу подчеркнуть, что это был период самых жарких дискуссий и интенсивных встреч за всю историю проведения климатических саммитов ООН», - сказал Дэвид Васков.
Отвечая на вопрос haqqin.az, может ли Дональд Трамп в ходе своей второй президентской каденции вновь вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения, Дэвид Васков сказал: «Посмотрим. Он [Трамп], конечно, хочет выйти из этого соглашения. Но только время покажет, насколько последовательно будут реализованы его обещания».
По мнению директора WRI, выход США из Парижского соглашения отбросит Америку на обочину международных климатических обсуждений.
Напомним в этой связи, что на всем протяжении своей предвыборной кампании переизбранный президент США Дональд Трамп повторял, что выведет Соединенные Штаты страну из Парижского соглашения, иллюстрируя свои намерения фразой: «Я служу народу Питтсбурга, а не Парижа».
По мнению Васкова, самым важным достижением форума COP29 в Баку стали определение степени и масштабов мирового кризиса, связанного с климатическими изменениями, принятие решений по отказу от ископаемого топлива, переходу на чистую энергию, защите экосистем и лесов, адаптация к последствиям парникового эффекта и предоставление климатической помощи более бедным странам.
«Во всем мире люди страдают от наводнений, засухи, лесных пожаров и т.д., - констатировал эксперт. - Драматичность ситуации заключается в том, что с течением времени все эти природные катаклизмы будут лишь усиливаться. И наша задача бороться с процессами, которые приводят к стихийным бедствиям. Никто не сможет остаться в стороне от последствий климатических изменений. Если в вашем доме прорвало трубу, то недостаточно только подставить ведро, необходимо как можно быстрее перекрыть вентиль, который пропускает воду. Нам нужно отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии, причем сделать это как можно быстрее. Таким странам, как Азербайджан, придется сократить производство ископаемого топлива и развивать новые отрасли и новые секторы экономики, в частности сферу возобновляемых источников энергии. Я не думаю, что полный, глобальный переход на «зеленую» энергетику произойдет через двадцать или даже через тридцать лет. Однако в условиях нынешних климатических изменений невозможно полагаться только на нефтяную и газовую промышленность, очень важно уже сейчас начать переход и интенсифицировать поиск других путей развития экономики».