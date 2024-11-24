USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!
Новость дня
Финальное решение на СОР29: 300 миллиардов ежегодно бедным странам!

Партия вооружения для Украины

19:38 1369

Вильнюс передал Киеву партию вооружения и оснащения для армии, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

«Литва продолжает оказывать военную поддержку Украине. На этой неделе в Украину прибыли электрогенераторы для ее армии, запчасти для бронетехники М113, различные виды вооружения и их части», - говорится в сообщении.

«Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М113, противодронные системы, зимнее сезонное снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанковых гранатометов Carl Gustaf, дистанционные детонационные системы RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы и другое сопутствующее оснащение», - сказали в министерстве.

Ростовская область может стать следующей целью для ATACMS
Ростовская область может стать следующей целью для ATACMS
20:10 1078
Омбудсмен Сабина Алиева выступила в Саудовской Аравии
Омбудсмен Сабина Алиева выступила в Саудовской Аравии подробности
19:54 680
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа?
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа? главный вопрос
17:12 2514
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине вместо высокой зарплаты передовая
11:50 6800
Украинцы показали обломки «Орешника»
Украинцы показали обломки «Орешника»
19:06 2945
Алиев о «Бакинском прорыве» на COP29
Алиев о «Бакинском прорыве» на COP29 обновлено 17:22
17:22 3265
Три стратегии Ильхама Алиева на COP29
Три стратегии Ильхама Алиева на COP29 статья концептуальная; все еще актуально
01:41 5082
Американист Александра Филиппенко отвечает haqqin.az: «Байден играет роль «плохого полицейского», а Трамп – «хорошего»
Американист Александра Филиппенко отвечает haqqin.az: «Байден играет роль «плохого полицейского», а Трамп – «хорошего» наши беседы
13:30 2177
Шторм на СОР29: столкновение из-за Каспия
Шторм на СОР29: столкновение из-за Каспия заметки на полях; все еще актуально
01:19 8130
В Эмиратах нашли тело раввина Когана
В Эмиратах нашли тело раввина Когана обновлено 12:15
12:15 10303
План России: разделить Украину на три части
План России: разделить Украину на три части
14:55 6177

ЭТО ВАЖНО

Ростовская область может стать следующей целью для ATACMS
Ростовская область может стать следующей целью для ATACMS
20:10 1078
Омбудсмен Сабина Алиева выступила в Саудовской Аравии
Омбудсмен Сабина Алиева выступила в Саудовской Аравии подробности
19:54 680
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа?
Кого Европа боится больше: Путина или Трампа? главный вопрос
17:12 2514
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине
Теперь уже и йеменцы на войне в Украине вместо высокой зарплаты передовая
11:50 6800
Украинцы показали обломки «Орешника»
Украинцы показали обломки «Орешника»
19:06 2945
Алиев о «Бакинском прорыве» на COP29
Алиев о «Бакинском прорыве» на COP29 обновлено 17:22
17:22 3265
Три стратегии Ильхама Алиева на COP29
Три стратегии Ильхама Алиева на COP29 статья концептуальная; все еще актуально
01:41 5082
Американист Александра Филиппенко отвечает haqqin.az: «Байден играет роль «плохого полицейского», а Трамп – «хорошего»
Американист Александра Филиппенко отвечает haqqin.az: «Байден играет роль «плохого полицейского», а Трамп – «хорошего» наши беседы
13:30 2177
Шторм на СОР29: столкновение из-за Каспия
Шторм на СОР29: столкновение из-за Каспия заметки на полях; все еще актуально
01:19 8130
В Эмиратах нашли тело раввина Когана
В Эмиратах нашли тело раввина Когана обновлено 12:15
12:15 10303
План России: разделить Украину на три части
План России: разделить Украину на три части
14:55 6177
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться