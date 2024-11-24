Омбудсмен Сабина Алиева выступила в Саудовской Аравии
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева 24 ноября приняла участие в тематических обсуждениях на тему «Право на здоровье: в контексте ислама и прав человека» в рамках 24-й сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС) в городе Джидде (Саудовская Аравия).
Выступая на тему «Право на здоровье в исламских странах – климатическая справедливость и роль институтов омбудсмена», Сабина Алиева отметила, что в настоящее время климатические изменения в мире, в том числе в исламских странах, препятствуют реализации права людей на здоровье, негативно влияют на уязвимые группы населения. Омбудсмен сказала, что вооруженные конфликты в некоторых исламских странах серьезно влияют на обеспечение права на здоровье этих лиц, отметила важность доступности медицинских услуг для детей и женщин в зонах конфликтов.
Сабина Алиева подчеркнула важность реализации более эффективных мер по обеспечению равных возможностей для права на здоровье всех людей на фоне существующих вызовов. Она рассказала о своей деятельности в соответствующей области, отметила, что выдвинула ряд рекомендаций по обеспечению этих прав в своих ежегодных докладах о защите прав человека в нашей стране.
Омбудсмен сообщила, что в Азербайджане проведен ряд важных реформ в области борьбы с изменением климата, а также что Баку принял у себя такое масштабное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Говоря о влиянии экологических преступлений на здоровье людей, Сабина Алиева рассказала об экологических преступлениях, совершенных Арменией на азербайджанских территориях. Уполномоченный по правам человека обратила внимание на то, что мины, заложенные Арменией в период оккупации, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданского населения, препятствуют их безопасному возвращению на родину. Она обратила внимание, что с первой Карабахской войны по сегодняшний день более 3 400 человек стали жертвами мин.
Омбудсмен также сообщила, что за почти тридцатилетний период оккупации на азербайджанских территориях были уничтожены различные редкие виды растений и животных, водоемы загрязнены вредными веществами. Она также отметила, что Мецаморская атомная электростанция в Армении, которая продолжает работать, несмотря на непригодность к эксплуатации, и серьезно загрязняет окружающую среду, стала потенциальным источником опасности для всего региона.
Омбудсмен призвала международное сообщество не оставаться равнодушным к таким преступлениям, грубо нарушающим право на жизнь в здоровой окружающей среде.