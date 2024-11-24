Омбудсмен Сабина Алиева выступила в Саудовской Аравии

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева 24 ноября приняла участие в тематических обсуждениях на тему «Право на здоровье: в контексте ислама и прав человека» в рамках 24-й сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС) в городе Джидде (Саудовская Аравия).

Выступая на тему «Право на здоровье в исламских странах – климатическая справедливость и роль институтов омбудсмена», Сабина Алиева отметила, что в настоящее время климатические изменения в мире, в том числе в исламских странах, препятствуют реализации права людей на здоровье, негативно влияют на уязвимые группы населения. Омбудсмен сказала, что вооруженные конфликты в некоторых исламских странах серьезно влияют на обеспечение права на здоровье этих лиц, отметила важность доступности медицинских услуг для детей и женщин в зонах конфликтов.

Сабина Алиева подчеркнула важность реализации более эффективных мер по обеспечению равных возможностей для права на здоровье всех людей на фоне существующих вызовов. Она рассказала о своей деятельности в соответствующей области, отметила, что выдвинула ряд рекомендаций по обеспечению этих прав в своих ежегодных докладах о защите прав человека в нашей стране.

Омбудсмен сообщила, что в Азербайджане проведен ряд важных реформ в области борьбы с изменением климата, а также что Баку принял у себя такое масштабное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).