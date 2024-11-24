Ростовская область может стать следующей целью для ATACMS

Издание проанализировало карту, составленную американским Институтом изучения войны (ISW). На ней около 200 военных объектов, находящихся в зоне действия американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow с дальностью 300 км и 250 км соответственно. Среди потенциальных мишеней — аэродромы, склады боеприпасов, оружейные арсеналы, полигоны и командные пункты.

Большое количество таких объектов сконцентрировано в граничащей с Украиной Ростовской области. Там в пределах досягаемости находятся по меньшей мере четыре аэродрома, в том числе Миллерово и Морозовск. Украина уже не раз пыталась поразить их с помощью беспилотников. Учитывая, что Ростов-на-Дону является крупным «хабом» по переброске войск и техники на фронт, удар по этому региону может оказаться разрушительным для российской военной логистики и привести к потерям вооружений и личного состава.

После того как США разрешили Украине бить западными ракетами вглубь России, недавно назначенный врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что такой шаг представляет прямую угрозу для региона. Он поручил проверить бомбоубежища и организовать тренировки по эвакуации жителей. Также Слюсарь договорился с командующим 4-й армией ВВС и ПВО Владимиром Куценко о постоянном обмена информацией для обеспечения безопасности воздушного пространства Ростовской области.