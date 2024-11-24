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Новый шаг Ирана к ядерному оружию

20:19 740

Иран ввел в действие новые передовые центрифуги для обогащения урана, сообщил в воскресенье председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, которые приводит телеканал Press TV, этот шаг власти Ирана приняли в ответ на недавнее принятие антииранской резолюции на встрече Совета управляющих МАГАТЭ: «Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях».

Совет управляющих МАГАТЭ ранее на этой неделе принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме. По словам дипломатов, 19 членов совета проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал. Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

МАГАТЭ призвало Иран предоставить «технически достоверные объяснения» присутствия частиц переработанного урана на объектах Варамин и Туркузабад близ Тегерана. Кроме того, в резолюции содержится призыв к Ирану проинформировать наблюдательный орган ООН о текущем местонахождении этого ядерного материала и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем иранским ядерным объектам.

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