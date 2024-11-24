Рекордный госдолг США

По состоянию на 21 ноября (последний день, когда открыта статистика), объем госдолга составлял чуть более $36 034 994 586 981.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. Кредиторами могут выступать как частные лица, например американские граждане или розничные иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды.

Госдолг США делится на две части: внутригосударственную и публичную. Внутригосударственный долг — это задолженность перед различными госорганами, например пенсионными фондами. Он составляет около 20% общего объема задолженности и на 21 ноября составляет $7,3 трлн.

Публичный долг — это долг перед частными структурами, физическими лицами и иностранными государствами. Он составляет остальные 80% долга, или почти $28,7 трлн на 21 ноября.

Вашингтон занимает деньги путем выпуска государственных облигаций. Их эмитирует Минфин США. Бумаги продаются на открытом рынке на биржах страны, поэтому купить их может любой желающий, тем самым поддержав американскую казну.