Авиаудар по центру Бейрута: много погибших

По меньшей мере 29 человек стали жертвами авиаудара Израиля по центру Бейрута. Такие данные приводятся в сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве республики.

Согласно опубликованным сведениям, ранения получили 67 человек. Как уточняет национальное ливанское агентство NNA, спасатели продолжают разбор завалов, и число жертв может возрасти.