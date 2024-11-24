Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но...

Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи из-за «низкой вероятности ее успеха в краткосрочной перспективе», передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, вместо этого Вашингтон заключит ряд двусторонних отношений с Киевом, которые подразумевают гарантии безопасности. Целью Байдена является максимальное укрепление Украины до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.