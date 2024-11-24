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Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но...

20:53 397

Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи из-за «низкой вероятности ее успеха в краткосрочной перспективе», передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, вместо этого Вашингтон заключит ряд двусторонних отношений с Киевом, которые подразумевают гарантии безопасности. Целью Байдена является максимальное укрепление Украины до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

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Американист Александра Филиппенко отвечает haqqin.az: «Байден играет роль «плохого полицейского», а Трамп – «хорошего»
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13:30 2178
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12:15 10304
План России: разделить Украину на три части
План России: разделить Украину на три части
14:55 6183
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