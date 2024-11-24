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«Умерший» индус пришел в себя на погребальном костре

21:36 1460

В Индии 25-летний мужчина пришел в себя на похоронном костре – через несколько минут по индуистскому обряду его должны были поджечь. Полиция сейчас выясняет, как такое могло произойти, пишет журнал Blick.

Молодой человек, страдавший проблемами с речью и слухом, был госпитализирован в западном штате Раджастхан с эпилептическим припадком. Врач констатировал смерть больного. Однако вскрытие, как это положено, проведено не было. Пациента сразу отправили в морг, чтобы подготовить его к сожжению по индуистскому обряду.

Однако незадолго до того, как мужчину отправили на костер, он очнулся. Молодого человека срочно повторно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он все же скончался. На этот раз по-настоящему.

В итоге этим делом заинтересовалась полиция, начато расследование. Согласно последним данным, три сотрудника клиники, где это произошло, отстранены от работы.

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