Грузины вышли на улицы Тбилиси

Портал Sova News передает, что на митинге лидеры оппозиции. Протестующие требуют перевыборов. К протесту присоединились студенты, преподаватели и представители сферы культуры.

Участники акции протеста против итогов парламентских выборов собрались на площади Республики в Тбилиси.

ТАСС передает, что сотрудники МВД Грузии отказались пропускать автоколонну митингующих к зданию парламента в Тбилиси. По словам представителей полиции, решение принято в связи с мерами безопасности на акции протеста, запланированной у парламента. При этом стражи порядка без проблем пропускают к парламенту людей, которые передвигаются пешком.

План оппозиционеров - провести ночь на территории перед зданием парламента и создать максимальные препятствия избранным депутатам от правящей партии «Грузинская мечта» для открытия в понедельник первого заседания парламента нового созыва.

«На территории перед парламентом будут установлены палатки, в которых проведут ночь наши сторонники. Мы ждем с утра понедельника очень многих наших сторонников», - сказал журналистам один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе.

Ранее в воскресенье МВД Грузии в распространенном заявлении предупредило участников акции не выходить за рамки закона и не предпринимать попыток блокирования входов в здание парламента.