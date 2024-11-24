Украинский вопрос объединит Байдена и Трампа

Команда избранного президента США Дональда Трампа будет уже в этом году работать с действующей американской администрацией над урегулированием ситуации в Украине.

Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Трамп дал ясно понять о необходимости прекращения этого конфликта, будь то соглашение или перемирие. Необходимо вести обсуждение о том, как усадить обе стороны за стол переговоров, а также о параметрах сделки. Это именно то, над чем мы будем работать с этой администрацией до января и после», - сказал он в интервью Fox News.

Уолтц добавил, что уже провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и указал, что противникам США не удастся извлечь выгоду из переходного периода.