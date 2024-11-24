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Братья из Германии забили в один день в Товузе и Сумгаите

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Эльмир Алиев, отдел спорта
24 ноября 2024, 23:01 1313

Сегодня завершился 14-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В Товузе местный «Туран-Товуз» принимал «Сабах». Встреча завершилась вничью 1:1. На гол нигерийца Отто Джона на 46-й минуте гости ответили на 67-й минуте мячом немца с конголезскими корнями Джой-Лэнса Микелса.

Во втором матче дня «Сумгаит» в дни, когда город отмечает свое 75-летие, принимал «Шамахы» и победил 2:1. На 26-й минуте гости вышли вперед благодаря эффектному голу Лерой-Жака Микелса. Он, кстати, родной брат Джой-Лэнса из «Сабаха».

В добавленное к первому тайму время эквадорец из «Сумгаита» Джордан Резабала восстановил равновесие. А победный гол на 78-й минуте с пенальти забил Ровлан Мурадов.

Благодаря этой победе «Сумгаит» закрепился на 6-м месте.

Напомним, в предыдущих матчах 14-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Кяпяз» - «Араз-Нахчыван» - 0:2, «Сабаил» - «Карабах» - 0:3, «Нефтчи» - «Зиря» - 2:1.

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