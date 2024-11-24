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У Трампа войну в Украине назвали «мясорубкой», которую надо остановить

24 ноября 2024, 23:24 898

Конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который станет советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, назвал войну России против Украины «мясорубкой».

Выступая на канале Fox News, республиканец заявил, что война в Украине превратилась в «позиционную войну времен Первой мировой» после того, как администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила украинской стороне использовать противопехотные наземные мины для сдерживания продвижения россиян.

По его словам, чтобы положить конец войне, решение «должно быть принято в более широких рамках». «Это просто настоящая мясорубка людей и персонала на этом фронте… Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны», - сказал Уолтц.

Республиканец отметил, что Трамп «невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, и тем, как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир».

Уолтц добавил, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль. Отвечая на вопрос, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине, Уолтц заверил, что новый президент «обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет».

«Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее», – сказал он.

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