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Второе ЧП с российским Superjet

видео; обновлено 11:23
11:23 7883

Еще один «Суперджет» совершил аварийную посадку в Красноярске (снова авиакомпания «Азимут»). На этот раз без пожара, но тоже с неисправностью гидравлики.

По данным «Базы», утром 24 ноября борт RA 89080, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, подал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Самолет приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

*** 00:30

Пожарные быстро потушили возгорание, которое возникло после посадки в аэропорту Антальи на самолете российской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщил заместитель управляющего аэропортом Суат Сеитоглу.

«Пожар в двигателе самолета, принадлежащего российской авиакомпании Azimuth Airlines, возник при посадке. Огонь был потушен благодаря немедленному вмешательству. Все пассажиры эвакуированы без травм. Слава богу, ни с кем ничего не случилось. На данный момент нет никакой негативной ситуации», - сказал он журналистам.

По информации телеканала Haber Global, на борту находились 79 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Посадка проходила в условиях плохой погоды.

* * * 24 ноября 23:41

В аэропорту Антальи загорелся прилетевший из Сочи самолет авиакомпании «Азимут», сообщает турецкий портал AirportHaber.

Огонь возник на борту Sukhoi Superjet 100-95LR. По предварительным данным, возгорание возникло в двигателе. Пожар оперативно потушили сотрудники наземной службы аэропорта.

Из-за инцидента перекрывали взлетно-посадочную полосу, несколько рейсов были задержаны.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. 

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