Второе ЧП с российским Superjet

Еще один «Суперджет» совершил аварийную посадку в Красноярске (снова авиакомпания «Азимут»). На этот раз без пожара, но тоже с неисправностью гидравлики.

По данным «Базы», утром 24 ноября борт RA 89080, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, подал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Самолет приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.