Второе ЧП с российским Superjet
Еще один «Суперджет» совершил аварийную посадку в Красноярске (снова авиакомпания «Азимут»). На этот раз без пожара, но тоже с неисправностью гидравлики.
По данным «Базы», утром 24 ноября борт RA 89080, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, подал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Самолет приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
*** 00:30
Пожарные быстро потушили возгорание, которое возникло после посадки в аэропорту Антальи на самолете российской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщил заместитель управляющего аэропортом Суат Сеитоглу.
«Пожар в двигателе самолета, принадлежащего российской авиакомпании Azimuth Airlines, возник при посадке. Огонь был потушен благодаря немедленному вмешательству. Все пассажиры эвакуированы без травм. Слава богу, ни с кем ничего не случилось. На данный момент нет никакой негативной ситуации», - сказал он журналистам.
По информации телеканала Haber Global, на борту находились 79 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Посадка проходила в условиях плохой погоды.
* * * 24 ноября 23:41
В аэропорту Антальи загорелся прилетевший из Сочи самолет авиакомпании «Азимут», сообщает турецкий портал AirportHaber.
Огонь возник на борту Sukhoi Superjet 100-95LR. По предварительным данным, возгорание возникло в двигателе. Пожар оперативно потушили сотрудники наземной службы аэропорта.
Из-за инцидента перекрывали взлетно-посадочную полосу, несколько рейсов были задержаны.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Antalya Havalimanı’nda, Rus havayolu şirketi Azimuth’a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında, inişin ardından motor yangını çıktı. pic.twitter.com/pVtDcXgIoc— AirportHaber (@AirportHaber) November 24, 2024