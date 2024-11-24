Алиев укрепляется в «группе большинства»

Выход Азербайджана на просторы Африки, Восточной Азии и Южной Америки имеет большой прогностический задел. Во-первых, Баку укрепляет позиции в странах, являющихся, по существу, ресурсными кладовыми планеты. Очень жесткая конкурентная борьба за влияние на эти регионы и страны, только-только вступающие в мир большой глобализации, происходит уже сейчас. Как правило, там уже присутствуют так называемые "державы первого уровня" - США, Франция, Великобритания... "Первый мир" зашел в эти регионы в качестве наследников колониальной эпохи, предлагающих новые схемы совместной эксплуатации ресурсов. В этой же парадигме действует Китай, а также Россия, пытающаяся вернуться в эти регионы на остатках традиций "советского интернационализма".

Есть ли в этой когорте место для таких держав "среднего уровня", как Азербайджан? Полагаем, что есть. Дело в том, что такие страны, как Азербайджан, исповедуют равно выгодную линию стратегического взаимодействия, не используя при этом экономические "капканы" долгосрочных кредитов, как это делает Китай, или миссионерские стратегии системных социально-политических изменений в исполнении поднаторевших в этом деле США и стран Запада. Важно понимать, что Азербайджан для партнеров из группы развивающихся государств – это близкая им по духу страна, к тому же в полной мере испытывающая на себе воздействие "держав первого уровня". Не случайно солидарность Баку с группой "мирового большинства" стала залогом успеха в модерировании повестки "Движения неприсоединения" в период председательства Азербайджанской Республики. Если Баку упрочит свои позиции в группе "мирового большинства" в рамках коалиции БРИКС и "Движения неприсоединения", это создаст необходимые условия для последующих экономических проектов Азербайджана в этих регионах. В этом, по существу, и заключался смысл встреч Ильхама Алиева в ходе СОР29 с президентами из "группы большинства".