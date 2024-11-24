Алиев укрепляется в «группе большинства»
Выход Азербайджана на просторы Африки, Восточной Азии и Южной Америки имеет большой прогностический задел. Во-первых, Баку укрепляет позиции в странах, являющихся, по существу, ресурсными кладовыми планеты. Очень жесткая конкурентная борьба за влияние на эти регионы и страны, только-только вступающие в мир большой глобализации, происходит уже сейчас.
Как правило, там уже присутствуют так называемые "державы первого уровня" - США, Франция, Великобритания... "Первый мир" зашел в эти регионы в качестве наследников колониальной эпохи, предлагающих новые схемы совместной эксплуатации ресурсов. В этой же парадигме действует Китай, а также Россия, пытающаяся вернуться в эти регионы на остатках традиций "советского интернационализма".
Есть ли в этой когорте место для таких держав "среднего уровня", как Азербайджан? Полагаем, что есть.
Дело в том, что такие страны, как Азербайджан, исповедуют равно выгодную линию стратегического взаимодействия, не используя при этом экономические "капканы" долгосрочных кредитов, как это делает Китай, или миссионерские стратегии системных социально-политических изменений в исполнении поднаторевших в этом деле США и стран Запада.
Важно понимать, что Азербайджан для партнеров из группы развивающихся государств – это близкая им по духу страна, к тому же в полной мере испытывающая на себе воздействие "держав первого уровня". Не случайно солидарность Баку с группой "мирового большинства" стала залогом успеха в модерировании повестки "Движения неприсоединения" в период председательства Азербайджанской Республики.
Если Баку упрочит свои позиции в группе "мирового большинства" в рамках коалиции БРИКС и "Движения неприсоединения", это создаст необходимые условия для последующих экономических проектов Азербайджана в этих регионах. В этом, по существу, и заключался смысл встреч Ильхама Алиева в ходе СОР29 с президентами из "группы большинства".
В наибольшей степени эта стратегия проявила себя во взаимодействии официального Баку со странами Африки.
Заметим, что товарооборот Азербайджана со странами "Черного континента" буквально за последний год вырос в пять раз, достигнув с января по июль 2024 года 248 миллионов долларов. За этой скромной цифрой открываются весьма серьезные перспективы.
На нынешнем этапе достичь этого результата удалось за счет роста экспорта в Тунис азербайджанских углеводородов. За последние семь месяцев в эту арабскую страну было поставлено 256,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов. В результате Тунис стал главным торговым партнером Азербайджана в Северной Африке.
В апреле этого года Азербайджан подписал с Конго соглашение об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage. Наращивается также взаимодействие с Египтом и Алжиром - ключевыми странами африканского Средиземноморья.