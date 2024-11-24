Спецпосланник Байдена поставил ультиматум Нетаньяху

Специальный посланник администрации США Амос Хохштейн предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что сложит с себя полномочия посредника, если еврейское государство в ближайшие дни не согласится на прекращение огня с Ливаном.

Об этом написал обозреватель Walla News Барак Равид со ссылкой на информированный источник.