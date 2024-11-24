Спецпосланник Байдена поставил ультиматум Нетаньяху
Специальный посланник администрации США Амос Хохштейн предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что сложит с себя полномочия посредника, если еврейское государство в ближайшие дни не согласится на прекращение огня с Ливаном.
Об этом написал обозреватель Walla News Барак Равид со ссылкой на информированный источник.
Сообщение в канцелярию премьер-министра Израиля было передано в субботу, 23 ноября, через посла Израиля в Вашингтоне Майка Герцога.
В воскресенье, 24 ноября, Биньямин Нетаньяху провел совещание с участием нескольких министров и глав оборонного ведомства, на котором обсуждался американский черновик соглашения с Ливаном. Источник 13-го телеканала, присутствовавший на совещании, заявил, что «существует высокая вероятность того, что до конца недели Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня».
При этом 11-й канал израильского телевидения передал, что от Израиля получено принципиальное согласие, и в настоящий момент Биньямин Нетаньяху думает над тем, как сообщить об этом общественности, чтобы не вызвать недовольство израильтян.