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Сторонники Имрана Хана пошли на Исламабад

01:26 314

Оппозиционная партия «Движение за справедливость» начала общенациональную акцию протеста, чтобы вынудить власти Пакистана выполнить ее требования, которые заключаются в отмене внесенных в октябре поправок к Конституции республики, пересмотре результатов состоявшихся в феврале парламентских выборов и освобождении политзаключенных, включая основателя партии и бывшего премьер-министра страны Имрана Хана.

Для обеспечения безопасности Исламабада дополнительно дислоцированы более 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Основные дорожные артерии, в том числе въезды в Исламабад, перекрыты контейнерными заграждениями. В столичном регионе введен запрет на массовые собрания, заблокирована работа сотовой связи и ограничен доступ в интернет.

Глава МВД республики Мохсин Накви подчеркнул, что администрация Исламабада, полиция и военизированные подразделения правоохранительных органов Пакистана «готовы справиться с любой возможной ситуацией».

Отдельно министр отметил, что активисты и сторонники ДЗС попытались перекрыть движение на маршруте, запланированном для передвижения кортежа президента Беларуси Александра Лукашенко, который, как ожидается, 25 ноября прибудет в Исламабад с официальным визитом.

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