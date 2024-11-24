План Кипра по вступлению в НАТО

В сообщении сказано, что проект возможного будущего присоединения острова к Североатлантическому альянсу был представлен президентом Кипра Никосом Христодулидисом во время визита в Вашингтон 30 октября своему американскому коллеге Джо Байдену.

Республика Кипр (греческая часть острова) представила администрации США план своего вступления в НАТО. Об этом сообщила греческая газета «Катимерини».

Издание отмечает, что план является «детализированным, продуманным, спланированным на долгосрочный период и состоящим из многих взаимозависимых этапов». Христодулидис обозначил своим приоритетом формализацию отношений между Кипром и НАТО, что предусматривает последовательное достижение прогресса по целому ряду направлений, включая кипрскую проблему и развитие отношений между Брюсселем и Анкарой.

Также утверждается, что Никосия обратилась к Вашингтону с просьбой о закупке военной техники в рамках трех- или пятилетнего соглашения, а также о модернизации сферы подготовки членов Национальной гвардии в военных академиях США и о том, чтобы Вашингтон внес основной вклад в доведение оборонных возможностей Кипра до стандартов НАТО.

Издание также отмечает, что Христодулидис презентовал план поэтапного вступления Кипра в НАТО генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте на недавнем саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.