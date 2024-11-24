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Вот такие грандиозные планы России и Армении

02:14 826

Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот с Арменией в $14-16 млрд по итогам года, заявил в интервью «Известиям» посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в $8,3 млрд, перекрыв показатели за весь прошлый год - $7,4 млрд. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные $14-16 млрд», - отметил Копыркин.

По словам посла, сейчас ведется работа над запуском в Армении совместных экономических проектов. Планируется, что они внесут вклад в развитие промышленности республики, создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.

Копыркин также заявил, что Россия рассчитывает «на деятельное подключение армянских партнеров к совместным усилиям по выработке равной и неделимой системы безопасности на Евразийском континенте».

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