Россия заинтересована в скором мире между Баку и Ереваном

Россия заинтересована в скорейшем установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью «Известиям» посол России в Ереване Сергей Копыркин.

«Подготовка любого мирного договора — кропотливый и весьма ответственный процесс. ... В Москве заинтересованы в том, чтобы между Арменией и Азербайджаном как можно скорее воцарился прочный мир. Важно в то же время, чтобы этот судьбоносный для региона документ был основан на справедливом урегулировании всех взаимных озабоченностей, без «горького послевкусия» для какой-либо из сторон», - сказал российский посол.

«Россия неизменно готова предоставить нашим армянским и азербайджанским партнерам помощь в урегулировании двусторонних отношений, следуя духу и букве комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов. Формы и объемы такого содействия выбирать самим переговаривающимся сторонам», - добавил Копыркин.