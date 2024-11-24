Авиакатастрофа в Вильнюсе. Подробности

Предварительная причина падения самолета в Вильнюсе – «технический вопрос». Об этом сообщил глава Национального центра кризисного управления (НКВЦ) Вилмантас Виткаускас телеканалу LRT. Он добавил, что точную причину определят эксперты. Виткаускас уточнил, что самолет упал не на дом, как сообщалось ранее, а рядом с ним. После падения вспыхнул пожар, из дома эвакуировали 12 человек. «Благодаря счастливому стечению обстоятельств нам удалось избежать здесь жертв», – сказал он.

*** 10:59 Грузовой самолет компании DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса, сообщили Reuters представители Вильнюсского международного аэропорта и литовской полиции. Лайнер летел из Лейпцига, уточнила пресс-служба немецкого аэропорта в соцсети X.

Представитель правительственного Национального центра кризисного управления (National Crisis Management Center) сообщил агентству, что самолет авиакомпании SWIFT, вылетевший из Лейпцига, упал на дом. Все люди, находившиеся в доме, выжили, уточнил он. Литовское национальное радио и телевидение (LRT) также сообщает, что грузовой лайнер, по предварительным данным, упал на жилой дом в районе Вильнюсского аэропорта. Это подтвердили LRT представители аэропорта. В местной пожарно-спасательной службе сообщили, что по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения. «Двое были доставлены медиками в больницу, один признан погибшим. По предварительным данным, это люди, которые находились на борту самолета», — сказал представитель группы координации ситуаций пожарно-спасательного департамента Саулюс Рашевскис. Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сообщил LRT, что на борту самолета пострадали четыре человека, среди которых — два пилота, один из них погиб. Начальник отдела коммуникации Комитета государственной безопасности Юлия Самороковская подтвердила факт крушения и сообщила, что движение на месте происшествия ограничено. Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас сообщил LRT, что самолет принадлежал подрядчику компании. Причина аварии пока не ясна, подчеркнул он. Неизвестен и груз. «У нас нет подробностей, потому что это не наш самолет, а самолет нашего подрядчика, они являются владельцами и операторами самолета, и у них есть основная информация», — сказал он. О том, что крушение самолета произошло недалеко от Вильнюсского аэропорта, LRT сообщил также пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас. «Инцидент произошел недалеко от аэропорта, мы частично задействованы, наши спецназовцы выехали на место происшествия и занимаются спасательными работами», — уточнил он. По его словам, сам Вильнюсский аэропорт не закрыт, но самолеты ожидают разрешения на взлет. cc pic.twitter.com/xliVBh7N9w — Newsfeed (@Newsfeed883920) November 25, 2024

*** 10:14 Грузовой самолет компании DHL упал на жилой двухэтажный дом рядом с аэропортом Вильнюса, сообщает портал Delfi. Крушение произошло в 5:31 по местному времени (07:31 по бакинскому времени) в районе улицы Жирню.